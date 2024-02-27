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Захарова рассказала о том, как США пытались «отменить» русских

Захарова: США пытались «отменить» русских до начала СВО

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Запад начал вести гибридную войну и пытаться «отменить» русских еще до начала спецоперации на Украине. Об этом в рамках Второго конгресса Международного движения русофилов в Москве заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает Tsargrad.tv.

Так, по ее словам, это прослеживается в голливудских фильмах, в которых отсутствует «положительный образ русского». Подобной «отмене» подвергаются и другие народы, подчеркнула представитель российского МИДа. В качестве примера она привела то, как США попытались «отменить» итальянцев, когда в их стране произошла сильнейшая в Европе вспышка COVID-19.

«Как отреагировал тогда Запад? Я вам напомню. Он стал отменять все итальянское. Даже тех итальянцев, которые давно живут вне Италии. А Россия направила своих медиков для помощи Италии», — сказала Захарова.

Учредитель Царьграда Константин Малофеев на Втором конгрессе Международного движения русофилов до этого заявил, что в информационной войне между Россией и Западом произошел «ключевой перелом», потому что российской стороне удается пробиваться через «западную цензуру».

Ранее в России заявили о консолидации политиков на фоне действий Запада.

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