В Литве пригрозили «нейтрализовать» Калининград после вступления Швеции в НАТО

Бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, действующий посол страны в Швеции пригрозил «нейтрализовать» Калининград в случае угрозы странам НАТО со стороны России. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х на фоне вступления Стокгольма в Североатлантический альянс.

«После вступления Швеции в альянс Балтийское море стало внутренним для НАТО. Если Россия осмелится бросить вызов Североатлантическому альянсу, Калининград будет «нейтрализован» первым», — написал Линкявичюс.

По его словам, «ложные обвинения России в том, что она окружена НАТО, теперь стали реальностью».

До этого премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон предположил, что России «не понравится» вступление Стокгольма в НАТО.

«Что касается России, единственное, чего мы можем с уверенностью ожидать, это то, что им не понравится, что Швеция стала членом НАТО. Им также не понравилось, что Финляндия стала членом НАТО», — заявил Кристерссон.

С его точки зрения, «амбиции России ограничить расширение НАТО привели к обратным результатам».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал ратификацию парламентом Венгрии протокола о приеме Швеции в НАТО.