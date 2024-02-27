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Европарламент проголосовал за выделение Украине €50 млрд

Европарламент проголосовал за выделение Украине €50 млрд в течение четырех лет

Европарламент проголосовал за выделение Украине 50 млрд евро помощи в течение четырех лет. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Сообщается, что 536 евродепутатов проголосовали за передачу денег Украине, 40 — против.

До этого сообщалось, что Европейский инвестиционный банк выделит Украине грант на сумму более 50 млн евро на поддержку критической инфраструктуры. Об этом заявил глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры страны Мустафа Найем.

Кроме того сообщалось, что выделенные деньги Киев сможет направить на постройку временных мостов. Временные мосты планируется строить в регионах Украины, которые пострадали при боевых действиях. Найем добавил, что с февраля 2022 года построено 85 временных переправ для налаживания транспортных маршрутов в населенных пунктах.

До этого Минфин Украины сообщал, что Киев получил новый грант от Соединенных Штатов на 1,25 млрд долларов.

Ранее на Западе заявили о крайних мерах ради помощи Украине.

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