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Литва назвала пожилых россиян угрозой нацбезопасности

Посольство РФ: Литва признала угрозой безопасности 397 россиян, включая пожилых

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Depositphotos

Власти Литвы признали угрозой национальной безопасности около 400 россиян, многие из которых — пожилые. Об этом сообщил временный поверенный в делах России в республике Александр Елкин, сообщает РИА Новости.

«Всего же, по информации департамента миграции республики, с ноября 2022 года по декабрь 2023 года «угрозой нацбезопасности» страны были признаны 397 россиян», — пояснил Елкин.

Всем этим людям отказали в выдаче или продлении вида на жительство. Литва отозвала у них ранее выданные разрешения и аннулировала постоянный ВНЖ.

До этого сообщалось, что Литва с 1 марта решила закрыть пограничные пункты «Лаворишкес» и «Райгардас» на границе с Белоруссией, а также запретить посадку и высадку пассажиров на железнодорожных станциях «Кена» и «Кибартай».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет добиваться от Литвы и Евросоюза исполнения обязательств по бесперебойному транзиту в Калининград.

Позже министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте выразила мнение, что западным странам необходимо продолжить поиск «законных» путей конфискации российских активов за рубежом.

Ранее в Литве осквернили два захоронения времен Великой Отечественной войны.

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