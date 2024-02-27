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Кремль напомнил о правовых последствиях призывов к несогласованным акциям

Песков: не видел призывов сторонников Навального* к несогласованным акциям

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MGIMO360 TV/YouTube

Кремль не видел призывов сторонников Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов) к несогласованным акциям. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

При этом представитель Кремля напомнил о правовых последствиях таких призывов.

«Я не видел и не слышал. Эти люди широко известны своими провокационными призывами», — сказал он.

Песков назвал такие действия «пагубной практикой».

«Она влечет за собой юридические и правоохранительные последствия для тех, кто как-то реагирует на эти призывы», — добавил он.

Ранее Дмитрий Песков заявлял британской газете Financial Times, что ему ничего не известно о договоренности по поводу обмена Алексея Навального на офицера российских спецслужб Вадима Соколова (Красикова), который отбывает пожизненный срок в Германии.

До этого политолог, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Анна Федорова заявляла, что похороны Алексея Навального 29 февраля — это пляска на костях.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о передаче тела Навального его матери.

*  включен в список террористов и экстремистов
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