В Совфеде рассказали, что означает отправка войск НАТО на Украину

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев напомнил, что отправка войск НАТО на Украину стала бы объявлением войны России. Соответствующую публикацию он разместил в своем Telegram-канале.

«Тактика «варить лягушку на медленном огне» вовсе не «приучает» Россию к мысли о том, что она может принять что угодно, лишь бы это делалось постепенно», — подчеркнул сенатор.

По словам Косачева, то, что отношения России и НАТО уже относительно мирно пережили ряд агрессивных по отношению к первой шагов Альянса, не означает, что ее предел терпения бесконечен. По словам Косачева, «Россия не «проглатывала» постепенное нарастание угроз ее безопасности, а предпринимала все возможное, чтобы донести до западных стран свою позицию и предложить реальные договоренности об архитектуре безопасности в Евро-Атлантике», однако ее не услышали.

До этого премьер-министр Франции Габриэль Атталь согласился с высказыванием президента страны Эммануэля Макрона о том, что страны Запада могут отправить на Украину свои войска.

Ранее премьер-министр Греции заявил, что вопрос об отправке европейских сил НАТО на Украину не стоит.