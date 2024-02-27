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На Украине сообщили о критической ситуации на КПП на польской границе

На шести заблокированных польскими фермерами КПП скопилось более двух тысяч фур

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Yan Dobronosov/Reuters

На шести заблокированных польскими фермерами пунктах пропуска на границе с Украиной скопилось более 2 тысяч автомобилей, на двух КПП ситуация критическая. Об этом в эфире украинского телеканала «Рада» сообщил представитель госпогранслужбы страны Андрей Демченко.

По словам Демченко, к настоящему времени в очередях скопилось 2100 грузовиков. Критически низкие показатели пропускной способности сложились на КПП «Шегини» и «Ягодин», где за сутки проезжают от 50 до 100 автомобилей при норме 1200-1400 фур за то же время.

Одновременно с этим свои ответные акции протеста на пунктах пропуска «Ягодин», «Шегини», «Краковец» и «Равва-Русская» проводят украинские перевозчики. Они намерены продолжать свои акции до тех пор, пока не прекратится блокировка со стороны Польши.

26 февраля сообщалось, что к блокированию границ с Украиной помимо фермеров могут вновь присоединиться польские перевозчики.

В тот же день польские фермеры, недовольные политикой властей в области сельского хозяйства, заблокировали движение грузовиков по трассе A2 на границе с Германией.

Ранее стало известно, что около половины поляков не поддерживают ввоз агропродукции из Украины.

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