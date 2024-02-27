Алиев и Пашинян не достигли каких-либо договоренностей на встрече в Мюнхене

Премьер-министр Армении провел закрытую встречу с депутатами правительства и рассказал о мюнхенских переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает армянская газета «Жоговурд».

Встреча с депутатами длилась более трех часов.

«По сути, Пашинян намекнул своим товарищам по команде, что особого прогресса в переговорном процессе нет, встреча в Мюнхене была всего лишь очередной встречей, и никаких важных договоренностей достигнуто не было», — пишет газета.

После выступления премьера члены правительства задали ему вопросы, отмечает издание. Другие подробности не приводятся.

Накануне МИД Азербайджана сообщал, что Баку и Ереван проведут переговоры по проекту мирного соглашения в ближайшие дни. Решение о возобновлении переговорного процесса было принято после встречи президента Азербайджана и премьер-министра Армении в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Азербайджан передал Армении обновленную версию мирного договора.