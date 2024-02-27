Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Бывший информатор ФБР по делу об импичменте Байдена арестован

В США арестован бывший информатор ФБР по делу об импичменте Байдена Смирнов

close
100%
РИА «Новости»

Окружной судья в Лос-Анджелесе, США Отис Райт II решил поместить под стражу бывшего информатора ФБР Александра Смирнова. Об этом сообщает агентство Associated Press.

23 февраля его снова арестовали по обвинениям в предоставлении ложной информации о причастности президента США Джо Байдена к деловым связям его сына Хантера с украинской энергетической компанией Burisma.

Согласно решению судьи, Смирнов останется в заключении до начала судебного процесса. Подробности даты его ареста не были предоставлены агентством. По данным AFP, ему отказали в залоге из-за недоверия суда.

Александр Смирнов был задержан 14 февраля в аэропорту имени Гарри Рида в Лас-Вегасе после прилета из-за рубежа. Спецпрокурор Минюста США Дэвид Вайс обвинил его во лжи относительно участия президента Байдена и его сына в сделках с Burisma Holdings. 21 февраля ему удалось выйти под залог, однако утром 23 февраля его снова арестовали в Неваде по тому же ордеру.

По данным AFP, Смирнов имеет гражданство США и Израиля. Прокуроры утверждали, что во время допроса 14 февраля он признал свои связи с российской разведкой. Следствие считает, что часть информации, которую он предоставлял ФБР на протяжении как минимум десяти лет, была ложной.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами