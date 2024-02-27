Бывший информатор ФБР по делу об импичменте Байдена арестован

Окружной судья в Лос-Анджелесе, США Отис Райт II решил поместить под стражу бывшего информатора ФБР Александра Смирнова. Об этом сообщает агентство Associated Press.

23 февраля его снова арестовали по обвинениям в предоставлении ложной информации о причастности президента США Джо Байдена к деловым связям его сына Хантера с украинской энергетической компанией Burisma.

Согласно решению судьи, Смирнов останется в заключении до начала судебного процесса. Подробности даты его ареста не были предоставлены агентством. По данным AFP, ему отказали в залоге из-за недоверия суда.

Александр Смирнов был задержан 14 февраля в аэропорту имени Гарри Рида в Лас-Вегасе после прилета из-за рубежа. Спецпрокурор Минюста США Дэвид Вайс обвинил его во лжи относительно участия президента Байдена и его сына в сделках с Burisma Holdings. 21 февраля ему удалось выйти под залог, однако утром 23 февраля его снова арестовали в Неваде по тому же ордеру.

По данным AFP, Смирнов имеет гражданство США и Израиля. Прокуроры утверждали, что во время допроса 14 февраля он признал свои связи с российской разведкой. Следствие считает, что часть информации, которую он предоставлял ФБР на протяжении как минимум десяти лет, была ложной.

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