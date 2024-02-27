Штаб Трампа обвинил Байдена в попытке снять с себя ответственность за миграционный кризис

Предвыборный штаб Дональда Трампа обвинил нынешнего главу государства Джо Байдена в том, что тот «преследует» бывшего президента США до границы с Мексикой, тем самым пытаясь снять с себя ответственность за крупнейший иммиграционный кризис. Об этом со ссылкой на заявление пресс-секретаря предвыборного штаба Трампа Кэролайн Левитт сообщает РИА Новости.

По словам Левитт, Байден в последнюю минуту предпринял неискреннюю попытку преследовать Трампа до границы с Мексикой. Но это не поможет нынешнему президенту, так как граждане страны прекрасно знают, что именно Байден единолично несет ответственность за худший иммиграционный кризис в истории США и последовавший за ним взрыв преступности среди мигрантов, который затронул все американское общество.

Пресс-секретарь отметила, что у Байдена было три года на то, чтобы посетить мексиканскую границу и попытаться исправить ситуацию, до которой довела его же собственная политика. Левитт подчеркнула, что сейчас кураторы Байдена отправляют его на границу в тот же день, когда публично стало известно о поездке туда президента Трампа. Это делается не для того, что бы реально решить проблему, а потому, что в Белом доме знают, что Байден «чудовищно» проигрывает Трампу.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп пообещал немедленно закрыть границу страны в случае своей победы на выборах в ноябре текущего года.

Ранее Трамп выиграл кокусы в штате Айова.