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Чехия не намерена направлять солдат на Украину

Премьер Фиала: Чехия не станет направлять солдат на Украину

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Milan Kammermayer/Reuters

Чехия не планирует направлять своих военнослужащих на Украину. Об этом заявил чешский премьер-министр Петр Фиала, передает ТАСС.

«Чехия не собирается направлять своих военнослужащих на Украину», — сказал политик.

Премьер высказал мнение, что Украине необходимо оказывать военную помощь. Республика недавно выступила в Евросоюзе с инициативой закупать снаряды для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в странах, которые не входят в сообщество.

Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо заверил, что категорически не допустит участия словацких солдат в конфликте на Украине. Он также анонсировал переговоры с органами безопасности, разведки и политическими структурами Евросоюза. Фицо обратил внимание, что некоторые страны ЕС и НАТО обдумывают возможность направить своих военных на Украину. Политик уточнил, что это может быть сделано на основе двусторонних договоренностей.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.

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