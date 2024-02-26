Песков ответил на вопрос о поздравлении Путиным нового президента Венгрии

Российские власти примут решение о поздравлении нового президента Венгрии после того, как он будет назначен. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Когда назначат, тогда и будет приниматься решение», — сказал представитель Кремля.

Правящая партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» выдвинула на пост президента страны председателя Конституционного суда Тамаша Шуйока. За него предстоит проголосовать парламенту страны.

До этого депутаты Венгрии единогласно приняли отставку президент страны Каталин Новак.

10 февраля она заявила, что покидает пост, а 11 февраля подала официальное заявление в парламент. Каталин Новак сложила полномочия президента Венгрии после критики ее решения о помиловании заключенного, пытавшегося замять скандал с преступлениями в детском доме. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Венгрии обвинили Евросоюз в шантаже других стран.