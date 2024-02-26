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Алиев заявил об отсутствии у Азербайджана территориальных притязаний к Армении

Президент Алиев: у Азербайджана нет притязаний на территорию Армении

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РИА Новости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об отсутствии территориальных притязаний к Армении. Его цитирует РИА Новости.

Глава государства также сказал, что Ереван и его покровители думали, что «их никто не накажет».

«Они ошибались, ошибаются и сегодня», — продолжил он.

По его словам, Армении, «которая пытается найти нового хозяина, кидается в чьи-то объятия», необходимо «знать, что единственный путь для нее – это принять все условия» Баку и «отказаться от территориальных претензий к Азербайджану».

На прошлой неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «новая атака» Азербайджана против Армении «очень вероятна».

Он добавил, что мир между двумя странами в данный момент «немыслим».

Позже МИД Азербайджана прокомментировал эти слова Пашиняна. Как заявили в министерстве, «необоснованные обвинения» против Азербайджана, который выдвинул глава кабмина Армении, «намеренно создают напряженность в регионе и направлены на очередной подрыв мирного процесса».

Ранее в Азербайджане заявили об исторической возможности для мира с Арменией.

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