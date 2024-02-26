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Сын Джо Байдена рассказал об отказе от наркотиков

Хантер Байден назвал отказ от наркотиков важным шагом для переизбрания отца

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Visar Kryeziu/AP

Сын действующего президента США Хантер Байден заявил, что считает свой отказ от употребления запрещенных веществ важным решением для переизбрания отца на предстоящих выборах главы государства. Его слова передает РИА Новости.

По мнению наследника Джо Байдена, сейчас на карту поставлено «гораздо больше», чем он сам. Сын 46-го хозяина Белого дома пояснил, что речь идет о «будущем демократии» в стране и мире.

«Может быть, это последнее испытание для выздоравливающего — я не знаю», — добавил он.

В июне 2022 года бывшая жена Хантера Байдена выпустила мемуары, в которых заявила о наркотической зависимости экс-супруга. Кроме того, Кэтлин Буле (Байден) рассказала о супружеских изменах сына Джо Байдена.

14 февраля текущего года министерство юстиции США сообщило об обнаружении в телефоне сына президента фотографии, которые могут свидетельствовать о его наркотической зависимости. В отчете ведомства подчеркивалось, что на снимках можно увидеть пакетики с запрещенными веществами и инструменты для их употребления. Кадры были сделаны в конце 2018 года, уточнялось в документе.

Ранее Хантер Байден отказался признать вину в незаконном хранении оружия, приобретенном благодаря лжи о потреблении наркотиков.

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