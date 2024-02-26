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Генсек ООН заявил об опасности многополярной системы мира

Генсек ООН Гутерриш: многополярная система создает риск хаоса в мире

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Mary Altaffer/AP

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что формирование многополярной системы международных отношений создает риск хаоса в мире. Его слова передает РИА Новости.

В понедельник, 26 февраля, руководитель международной организации принял участие в 55-й сессии Совета по правам человека. На открытии встречи он отметил, что мир постепенно становится все менее безопасным местом.

«После десятилетий стабильных отношений между державами мы вступаем в эпоху многополярности», — сказал Гутерриш в ходе мероприятия в Женеве.

Он добавил, что такое развитие событий ведет к созданию новых возможностей для лидерства стран на международной политической арене. То же касается соблюдения принципов справедливости на глобальном уровне, уточнил генеральный секретарь ООН.

Тем не менее руководитель всемирной организации обратил внимание на опасность многополярной системы, если она формируется без сильных международных институтов. Подобная ситуация может спровоцировать хаос, резюмировал Гутерриш.

Кроме того, генеральный секретарь указал на необходимость реформировать Совет Безопасности ООН. По его словам, авторитет организации был подорван из-за неспособности предотвратить украинский конфликт и операцию Израиля в секторе Газа.

Ранее в РФ оценили темпы перехода от однополярной системы мира к многополярной.

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