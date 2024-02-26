Наблюдатели от СНГ заявили об отсутствии нарушений на выборах в Белоруссии

Наблюдатели от Содружества Независимых Государств (СНГ) заявили об отсутствии нарушений на выборах в Белоруссии. Об этом журналистам сообщил глава миссии наблюдателей от СНГ на прошедших в Белоруссии парламентских выборах, генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает ТАСС.

«Нарушения <...> не зафиксированы», — сказал он.

Также, по словам Лебедева, выборы прошли в полном соответствии с Конституцией и Избирательным кодексом Белоруссии.

«Прошли [выборы] на альтернативной основе, были прозрачными, справедливыми», — добавил глава миссии наблюдателей от СНГ.

До этого глава белорусского ЦИК Игорь Карпенко сообщал, что нижняя палата парламента Белоруссии избрана в полном составе.

25 февраля Карпенко заявил, что США нужно прекратить примерять на себя роль мирового смотрящего и заняться внутренними проблемами.

25 февраля в Белоруссии на пять лет избирались 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и 12 514 депутатов местных советов. На места в парламенте претендовали 263 кандидата. За мандаты в местных советах боролись 18 802 претендента. Явка на выборы составила 73,09%.

Ранее Александр Лукашенко заявил о планах оппозиции захватить часть Белоруссии.