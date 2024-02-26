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Военный эксперт назвал катастрофой для ВСУ сдачу Работино

Военный эксперт Михайлов: Работино скоро перейдет к РФ – это катастрофа для ВСУ

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Алексей Майшев/РИА Новости

В скором времени российские военные возьмут под свой контроль село Работино, которое является стратегически важным участком на Запорожском направлении, уверен военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов. Ситуация в селе оказалась катастрофой для Вооруженных сил Украины (ВСУ), так как оно считалось важнейшим участком их фронта, заявил он телеканалу «360».

По мнению эксперта, ВСУ хотели прорвать линию обороны на Запорожском направлении и пойти дальше – на Токмак, отрезав Россию от Крыма. Эти цели не сбылись, так как российские войска удерживали оборону на этом участке, подчеркнул Михайлов.

Для российских военных сейчас важно продолжить наступление и исключить любую возможность прорыва ВСУ в сторону Крыма и побережья Азовского моря, подчеркнул Михайлов.

«Учитывая этот факт, нужно говорить не о сроках освобождения села, а о том, как отбросить противника и не потерять своих солдат. Сейчас дух победы на стороне России. У украинских военных нет подвоза боеприпасов, продовольствия, поэтому они скоро побегут», — уверен он.

Украинских военных не придется «выкуривавть» из Работино, так как это не городские бои, добавил военный эксперт. По его мнению, украинские военные «глубоко подавлены» и по этой причине не будут долго сопротивляться и сдадутся.

Напомним, накануне сообщалось, что российские солдаты вошли в Работино и продолжают наступление. Как отмечал военный аналитик, взятие села обнулит достижения ВСУ на этом направлении.

Сегодня в Минобороны сообщили, что российская армия взяла под контроль еще один населенный пункт.

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