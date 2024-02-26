В Словакии не исключили, что страны НАТО могут отправить войска на Украину

Некоторые страны ЕС и НАТО обдумывают возможность направить своих военных на Украину. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает РИА Новости.

Политик уточнил, что это может быть сделано на основе двусторонних договоренностей.

»<…> группа стран НАТО и ЕС обдумывают (вариант — ред.), что на базе двусторонних соглашений отправят на Украину своих военных», — подчеркнул он.

Премьер Словакии добавил, что возможная отправка западных частей на Украину не позволит добиться уступок от России, а будет только способствовать эскалации конфликта.

Накануне Фицо заверил, что категорически не допустит участия словацких солдат в конфликте на Украине. Он также анонсировал переговоры с органами безопасности, разведки и политическими структурами Евросоюза.

До этого глава правительства Словакии заявил, что боится того, что Запад по ситуации на Украине движется к принятию самого плохого решения.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.