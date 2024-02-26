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В Грузии призвали пересмотреть отношения с США

Грузинское движение «Сила народа» призвало пересмотреть отношения с США

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Depositphotos

Отношения Грузии и США за последние 30 лет не принесли никаких реальных результатов, поэтому их нужно пересмотреть. Таким мнением поделилось лояльное властям парламентское движение «Сила народа», передает газета «Взгляд».

В заявлении указано, что американская сторона в рамках партнерства поддерживают «радикализм и пропаганду ЛГБТ» («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ), а не стремятся к оказанию экономической поддержки, сотрудничеству, организации прямого авиасообщения и безвизового режима».

«Мы должны спросить себя, являются ли США по своему содержанию стратегическим партнером Грузии? Считаем, что существующие реалии дают возможность делать противоположные выводы», — говорится в заявлении.

Представители «Силы народа» призвали организовать дискуссии о необходимости организовать стратегическое партнерство с государством, которое «сотрясает грузинские институты и ценности, занято подготовкой революции и пропагандой ЛГБТ».

22 февраля председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили указал на то, что Россия задействована в «многовековой оккупации и агрессии» в отношении грузинской стороны. По его словам, этот процесс начался в 1801 году с момента, когда император Павел Первый издал манифест о присоединении Грузии к России. Кроме того, в 1989 году советская армия разогнала митинг в Тбилиси, в 1921-м — Красная армия провела советизацию Грузинской Демократической Республики, напомнил Папуашвили.

Ранее сообщалось, что Китай решил ввести безвизовый режим для граждан Грузии.

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