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Зеленский объяснил замену Залужного

Зеленский объяснил замену Залужного планами на фронте

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V_Zelenskiy_official/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Валерий Залужный был снят с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) из-за новых планов Киева на фронте. Об этом он заявил на форуме «Украина. Год 2024», который транслировали украинские телеканалы.

По его словам, план уже разработан, однако не стал открывать его детали.

«Этот план связан с изменениями руководства (ВСУ. — «Газета.Ru»). Кого я меняю — это наш внутренний момент», — отметил Зеленский.

Также Зеленский заявил, что грядущие месяцы станут трудными для Украины на фоне политических дискуссий в США по поводу выделения поддержки Киеву.

До этого военный обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Репке заявил, что конфликт между Зеленским и Залужным стал одной из причин ситуации с городом Авдеевкой. По его словам, глава государства и генерал придерживались разных подходов к проблеме Авдеевки, а их спор обострился именно из-за штурма этого населенного пункта.

Ранее политолог заявил, что Залужного уволили из-за перехвата доверия от Зеленского.

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