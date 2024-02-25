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В Германии заявили о слежке «российского дрона» за главой МИД Бербок

Bild: главу МИД Германии Бербок на Украине преследовал российский беспилотник

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Eduard Kryzhanivskyi/Press Service of Ministry of Foreign Affairs of Ukraine/Reuters

Колонну, в которой глава МИД ФРГ Анналена Бербок передвигалась по Украине, якобы преследовал «российский дрон». Об этом написала немецкая газета Bild.

В публикации говорится, что по дороге на опреснительную станцию к кортежу министра приблизился разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА). На смартфонах членов делегации сработал тревожный сигнал. После этого водители попытались найти пути, чтобы избежать дрона, но тот продолжал следовать за колонной.

Отмечается, что через какое-то время дрон изменил курс, но визит на станцию было решено отменить.

До этого Бербок во время посещения Одессы была вынуждена почти 20 минут провести в укрытии из-за звучащего сигнала воздушной тревоги.

Ранее Мария Захарова пошутила над главой МИД ФРГ, перепутавшей Лаврова с его заместителем.

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