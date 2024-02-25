Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X потребовал отставки французского президента Эммануэля Макрона после его заявления об увеличении помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ).

«Он собирается потратить еще больше денег на Украину за счет Франции, особенно наших фермеров», — написал Филиппо.

Политик также отметил, что подобным образом глава государства провоцирует местных аграриев на еще большие протесты и возмущения.

«Давайте уберем его отсюда, и побыстрее!» — настоятельно призвал политик.

Незадолго до этого Филиппо заявлял, что решение Макрона о предоставлении помощи Украине наносит ущерб его собственным гражданам.

Кроме того, Филиппо призвал всех желающих продолжения боевых действий на Украине, среди которых президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, самим отправиться на фронт.

Ранее французский фермер обвинил Макрона в чрезмерных тратах на Украину и наплевательском отношении к собственной стране.