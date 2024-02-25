Французский фермер обвинил Макрона в наплевательском отношении к собственной стране

На сельскохозяйственной выставке в Париже французский фермер обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в чрезмерных тратах на Украину и наплевательском отношении к собственной стране. Об этом сообщает BFM TV.

«Огромные суммы на Украину, а нам дали крохи», — пожаловался он.

Французский лидер пытался возразить, что страна достаточно инвестирует в национальное сельское хозяйство, на что аграрий ответил, что доходы сельхозпроизводителей каждый год падают на 10%.

24 февраля французские фермеры в Париже устроили стычки с правоохранителями на сельскохозяйственной выставке в экспоцентре Пор-де-Версай. Демонстранты требовали отставки Макрона, выкрикивая соответствующие лозунги, пытались прорваться к главе государства и бросались на полицейских.

Ранее Макрон высказался о решении аграрного кризиса.