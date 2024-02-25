В США обвинили Маска в нарушении обязательств перед страной

Председатель спецкомитета палаты представителей США по стратегической конкуренции с Китаем Майк Галлахер заявил, что Илон Маск нарушает свои обязательства перед правительством страны. Об этом пишет газета Wall Street Journal.

Претензии возникли к компании Маска SpaceX, которая не обеспечила доступ к интернету на Тайване.

«SpaceX, возможно, не обеспечивает широкополосный доступ к интернету на Тайване и в его окрестностях – возможно, в нарушение контрактных обязательств SpaceX перед правительством США», — говорится в материале.

Галлахер попросил, чтобы компания разъяснила ситуацию с доступностью интернета на Тайване к 8 марта.

До этого Илон Маск посетил Белый дом для конфиденциальных обсуждений с чиновниками вопросов искусственного интеллекта (ИИ). Представители Белого дома подтвердили, что это было единственное посещение Маска за время президентства Джо Байдена, и сам президент не встречался с предпринимателем лично.

Издание The Wall Street Journal ранее написало, что компания SpaceX Илона Маска подписала секретное соглашение с правительством США на сумму $1,8 млрд.

Ранее Илон Маск рассказал об успехах первого человека с чипом Neuralink.