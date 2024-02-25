В Госдуме раскритиковали итоги саммита G7

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале подверг критике итоги саммита Группы семи (G7), прошедшего 24 февраля.

По его мнению, государства «Большой семерки» используют однобокие формулировки, шантаж, а также замалчивают военные преступления Украины против мирных российских граждан.

«Онлайн-саммит «Большой семерки» нисколько не приблизил разрешение украинского конфликта и больше напоминал «сходку» последователей Оруэлла», — написал политик.

По его словам, «лидеры стран «золотого миллиарда» заявляют о поддержке утопичной «формулы мира» [президента Украины] Зеленского, а сами принимают решения, толкающие планету к большой войне».

Накануне лидеры стран Группы семи (G7 — Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) заверили, что продолжат поддерживать «формулу мира» Зеленского и Украину столько, сколько будет необходимо.

До этого министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что существует около десяти планов решения конфликта на Украине, при этом некоторые из них засекречены.

Он отметил, что в центре внимания Запада остается мирная формула Зеленского из десяти пунктов.

Ранее в США рассказали, чем закончится конфликт на Украине.