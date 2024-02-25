Кулеба посоветовал Бербок переименовать Одессу на украинский лад

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к своей германской коллеге Анналене Бербок с рекомендацией убрать в немецком языке из названия города Одесса одну букву «с» по аналогии с украинском. Об этом сообщает издание «Думская».

Он этом глава ведомства заявил на совместном брифинге в Одессе, куда Бербок прибыла с необъявленным визитом.

Кулеба обратил внимание, что недавно германский МИД изменил в своих документах написание названия Киева на немецком языке в соответствии с правилами украинского языка.

«Я бы просил, чтобы так же поступили с названием «Одесса» и писали с одним «с», — отметил глава дипведомства.

Бербок ответила на предложение, что в этом случае «Одесса» по-немецки будет звучать как «Одеза».

Накануне стало известно, что переход от использовавшейся исторически транслитерации с русского к транслитерации с украинского языка произошел из-за озвученного после начала СВО требования Украины.

До этого профильный комитет Верховной рады поддержал переименование украинского города Южноукраинска.

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