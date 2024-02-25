Второй срок Байдена попал в чужие руки

Не в пользу республиканцев сработало обвинение, которое сделал специальный прокурор Дэвид Вайс. По его словам, экс-информатор ФБР предоставил ложную информацию о финансовых делах президента США Джо Байдена и его сына Хантера, передает РИА Новости.

Именно на этих данных в значительной степени основаны обвинения. Но председатель комитета палаты представителей по вопросам судопроизводства Джим Джордан по-прежнему считает претензии к президенту США Джо Байдену обоснованными. Республиканцы стремятся увязать с расследованием дело о хранении главой Белого дома секретных документов. Хотя по этому эпизоду ему не предъявили обвинений, но у оппонентов американского лидера остались на руках козыри.

Республиканцы указывают, что расследование уже установило факты, когда Джо Байден посещал деловые обеды, организованные Хантером, или звонил ему во время важных встреч. Но это подрывает лишь один из доводов защиты президента: будто он не знал о делах сына.

До этого бывший президент США Дональд Трамп выказал мнение, что действующий американский лидер Джо Байден может «не дотянуть» до намеченных на ноябрь президентских выборов в стране.

Ранее рейтинг Байдена упал до минимума за время его президентства.