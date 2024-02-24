Секретарь СНБО Украины усомнился в ценности подписи президента США

Подпись президента США под Будапештским меморандумом о гарантиях безопасности Украины «ничего не стоит». Такое мнение выразил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью британскому изданию The Times.

Данилов напомнил, что в 1994 году Украина отказалась от оставшихся на ее территории запасов ядерного оружия СССР в обмен на обещание России, США и Великобритании обеспечивать ее безопасность. Это было зафиксировано в Будапештском меморандуме.

«Однако оказалось, что подпись президента США ничего не стоит», — заявил Данилов.

О гарантиях Великобритании, поставившей подпись под тем же документом, секретарь СНБО ничего говорить не стал.

18 февраля в Раде выступили за возвращение Украине ядерного оружия.

21 февраля Данилов не исключил размещения на территории Украины ядерного оружия других стран.

Ранее польский генерал допустил наличие у Украины ядерного оружия.