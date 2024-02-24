В США скептически оценили шансы Украины на победу в конфликте

В обозримом будущем у Украины нет реальных шансов потеснить Россию на поле боя и добиться полной победы в конфликте. Такое мнение изложено в статье под заголовком «Украина не может выиграть войну» американского журнала Time.

Автор текста Анатоль Ливен напоминает, что в настоящий момент стратегия администрации Байдена заключается в поддержании обороны Украины до окончания президентских выборов в США — с надеждой измотать российские войска в длительной войне на истощение.

Перспективы таких действий в публикации оцениваются весьма скептически.

«То, что Украина бесконечно находится в обороне — даже если она делает это успешно, — означает, что территории, в настоящее время находящиеся под контролем России, потеряны. Россия никогда не согласится за столом переговоров уступить земли, которые ей удалось удержать на поле боя», — говорится в статье.

Идеи сторонников полной победы Украины с возвращением в ее состав даже Крыма Анатоль Ливен называет безумными.

«Чтобы вернуть Крым, им [Украине] нужно будет иметь возможность начать массированную высадку морского десанта, исключительно сложную операцию, намного превосходящую их возможности с точки зрения кораблей и людей. Атаки на российскую инфраструктуру - это булавочные уколы, учитывая размеры и ресурсы России», — утверждает Анатоль Ливен.

По его мнению, перешедшие под контроль России украинские территории потеряны для нее окончательно, а членство Украины в НАТО бессмысленно без готовности альянса на прямое военное столкновение с РФ. Из этого автор делает вывод о предпочтительности мирных переговоров, какими бы они ни были.

24 февраля о предпосылках к дипломатическому решению по Украине рассказала премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

В тот же день сообщалось, что на Украине увеличилось число граждан, выступающих за мирные переговоры с Россией.

Ранее в США заявили о скептическом отношении Запада к мирным переговорам по Украине.