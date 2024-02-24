В Европе рассказали о провале санкционной политики Запада против России

Стратегия Евросоюза по оказанию давления на Россию при помощи санкций провалились. Об этом заявил председатель оппозиционной правоконсервативной Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль, слова которого передает пресс-служба партии.

«Стратегия поставить Россию на колени с помощью 13 пакетов санкций провалилась. Вместо этого санкции нанесли серьезный экономический ущерб Австрии и привели к рекордной инфляции для населения страны», — сказал он.

Накануне Совет ЕС окончательно утвердил новый пакет антироссийских санкций. В него включены 194 физических и юридических лица из РФ. Под вторичные санкции попали ряд компаний из Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции.

После этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сказал, что российским руководству и гражданам пора начать мстить Западу во всех сферах, где это возможно.

Позже директор центра социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец заявил, что российская экономика может оказаться чувствительной к новым санкциям Запада, поскольку под вторичные ограничения попали иностранные компании, которые ранее помогали РФ обходить рестрикции.

Ранее Австралия ввела новые санкции против российских граждан и компаний.