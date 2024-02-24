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В Европе рассказали о провале санкционной политики Запада против России

Австрийский политик Кикль: планы ЕС по санкционному давлению на РФ провалились

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Gleb Garanich/Reuters

Стратегия Евросоюза по оказанию давления на Россию при помощи санкций провалились. Об этом заявил председатель оппозиционной правоконсервативной Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль, слова которого передает пресс-служба партии.

«Стратегия поставить Россию на колени с помощью 13 пакетов санкций провалилась. Вместо этого санкции нанесли серьезный экономический ущерб Австрии и привели к рекордной инфляции для населения страны», — сказал он.

Накануне Совет ЕС окончательно утвердил новый пакет антироссийских санкций. В него включены 194 физических и юридических лица из РФ. Под вторичные санкции попали ряд компаний из Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции.

После этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сказал, что российским руководству и гражданам пора начать мстить Западу во всех сферах, где это возможно.

Позже директор центра социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец заявил, что российская экономика может оказаться чувствительной к новым санкциям Запада, поскольку под вторичные ограничения попали иностранные компании, которые ранее помогали РФ обходить рестрикции.

Ранее Австралия ввела новые санкции против российских граждан и компаний.

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