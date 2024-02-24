В России прокомментировали визит западных лидеров в Киев

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин связал визит премьер-министра Италии Джорджи Мелони, премьер-министра Канады Джастина Трюдо, премьер-министра Бельгии Александра де Кроо и председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен в Киев со второй годовщиной специальной военной операции (СВО). Своим мнением сенатор поделился с «Лентой.ру».

«Можно смело предположить, что эти люди будут по-своему отмечать вторую годовщину начала СВО, целью которой является денацификация и демилитаризация Украины», — сказал Карасин, добавив, что во многом именно они и их предшественники способствовали тому, что милитаризация Украины началась.

Он также возложил на европейских политиков ответственность за настроенность Киева «на антироссийскую ноту», желание «потворствовать расширению НАТО» и собственному вступлению в «западное сообщество через членство в Евросоюзе».

По мнению сенатора, во время визита западных лидеров в Киев будут сделаны грубые и неприличные заявления в адрес России.

До этого председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что коллективным визитом лидеры ЕС показывают приверженность своей политике поддержки Украины после падения Авдеевки и задержки помощи от США. По его словам, Европа все глубже втягивается в украинскую авантюру, где ее ждут лишь расходы и разочарования.

24 февраля Трюдо, Мелони и премьер Бельгии Александр Де Кроо прибыли в Киев, чтобы выразить солидарность с Украиной во вторую годовщину после начала специальной военной операции.

Ранее Еврокомиссия заявила о важности сохранения каналов связи Евросоюза с Россией.