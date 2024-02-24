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Швеция предоставит Украине гуманитарную помощь в размере $7,19 млн

Sida: Швеция выделит $7,19 млн в рамках гуманитарной помощи Украине

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Global Look Press

Швеция намерена выделить 74 млн крон ($7,19 млн) на гуманитарную помощь Украине. Об этом сообщила пресс-служба Шведского агентства международного развития (Sida), передает ТАСС.

В заявлении отмечается, что Украина получит эти средства через Международный комитет Красного Креста. Власти страны должны потратить деньги на поддержку здравоохранения и обеспечение доступа населения к продуктам питания, воде, теплу и электричеству.

Также в сообщении приводится комментарий руководителя отдела гуманитарной помощи Sida Якоба Вернермана. По его словам, в настоящее время в поддержке нуждаются около 40% украинских граждан.

При этом в прошлом году Шведское агентство международного развития предоставило Киеву помощь в размере 233,4 млн крон ($22,68 млн). Речь идет о выделении средств на гуманитарные цели.

22 февраля премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что королевство намерено предоставить Украине дополнительную военную помощь. Ожидается, что Копенгаген выделит Киеву 1,7 млрд датских крон ($245,4 млн).

Ранее МВФ и Украина достигли договоренностей о финансировании украинских властей в размере $880 млн.

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