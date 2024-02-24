Bloomberg сообщило о расколе Европы из-за помощи Украине

Вопрос о помощи Украине расколол Европу, страны ее восточной части все меньше доверяют странам западной. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В статье говорится, что спор о пополнении запасов артиллерийских боеприпасов на Украине и местах их закупок создает противоречия, которые в итоге могут оставить «неизгладимый след» и поставить под угрозу процесс евроинтеграции.

По данным источников, страны Восточной Европы обвиняют Западную Европу в том, что она остается глуха к нуждам Киева. При этом издание отмечает, что Восточная Европа может никогда не простить Западу победу России в конфликте с Украиной.

Накануне постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Европейский союз (ЕС) является одним из главных проигравших в конфликте на Украине.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что альянс между Соединенными Штатами и Европейским союзом может быть разрушен.

Ранее стало известно о расколе Европы из-за ударов США и Британии по Йемену.