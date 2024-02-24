Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Bloomberg сообщило о расколе Европы из-за помощи Украине

Bloomberg: вопрос о помощи Украине расколол Европу на Запад и Восток

close
100%
David Mdzinarishvili/Reuters

Вопрос о помощи Украине расколол Европу, страны ее восточной части все меньше доверяют странам западной. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В статье говорится, что спор о пополнении запасов артиллерийских боеприпасов на Украине и местах их закупок создает противоречия, которые в итоге могут оставить «неизгладимый след» и поставить под угрозу процесс евроинтеграции.

По данным источников, страны Восточной Европы обвиняют Западную Европу в том, что она остается глуха к нуждам Киева. При этом издание отмечает, что Восточная Европа может никогда не простить Западу победу России в конфликте с Украиной.

Накануне постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Европейский союз (ЕС) является одним из главных проигравших в конфликте на Украине.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что альянс между Соединенными Штатами и Европейским союзом может быть разрушен.

Ранее стало известно о расколе Европы из-за ударов США и Британии по Йемену.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами