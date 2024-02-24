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Байден сегодня созвонится с лидерами G7 и Зеленским

Байден в субботу созвонится с лидерами G7 по вопросу оказания давления на РФ

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Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в субботу собирается созвониться с лидерами стран «Большой семерки» (G7), а также с президентом Украины Владимиром Зеленским, с которыми намерен обсудить вопросы помощи Украине и давления на Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Белого дома.

«В субботу президент примет участие в видеоконференции с остальными лидерами G7 и Владимиром Зеленским, чтобы обсудить продолжение поддержки Украины», — говорится в сообщении.

Кроме того, Глава Белого дома намерен поднять тему «привлечения России к ответственности».

Накануне американский президент заявил, что Соединенные Штаты ввели более 500 новых санкций в отношении России.

До этого заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд предупредила, что Запад готов ужесточить режим санкций против РФ, сделав так, что их обход станет невозможным.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета РФ от нефти и газа упали на четверть из-за санкций.

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