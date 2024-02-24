Небензя обвинил Зеленского в отсутствии стратегического мышления

Президент Украины Владимир Зеленский не блещет стратегическим мышлением, если полагается на поддержку Запада и искренне верит в возможность победить Россию в открытом военном противостоянии. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, сообщает ТАСС.

«Запад откровенно внушал явно не блещущему стратегическим мышлением Зеленскому опасную и абсурдную иллюзию о том, что при западной поддержке он сможет одержать победу над Россией на поле боя», — сказал дипломат. Он отметил, что несмотря на провал контрнаступления ВСУ, Запад все равно продолжил накачку Киева оружием и превратил подобную практику в выгодный бизнес-проект.

Небензя отметил, что конфликт на Украине оказался очень выгодным для американского ВПК. При этом, по словам дипломата, России жалко украинцев, которых «посылают умирать за геополитические интересы Запада».

До этого американский сенатор от республиканцев Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что Соединенные Штаты израсходовали на украинский конфликт запас оружия, которого при других обстоятельствах хватило бы на 10 лет. А конгрессмен от штата Флорида Мэтт Гетц заявил, что миллиарды долларов, выделенные США Украине, попали в руки людей, занимающихся отмыванием денег по всему миру.

Ранее Европарламент одобрил многолетнюю финпомощь Киеву.