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Небензя предупредил о возможном конфликте в Европе из-за США

Небензя: вся Европа рискует стать ареной военного противостояния из-за США

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Нэнси Сисель/РИА «Новости»

Не только Украина, но и вся территория Европы может превратиться в арену для военных конфликтов, в которые ее втягивают Соединенные Штаты. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, сообщает РИА Новости.

«Вся Европа рискует вновь стать плацдармом военного противостояния, в которое вас последовательно втягивают из-за океана. Нужно ли это населению европейских стран? Хочется верить, что нет», — предупредил Небензя.

По его информации, опросы общественного мнения, проведенные в январе в 12 европейских странах, показывают, что только 10% европейцев верят в победу Украины над Россией.

Постпред также напомнил о протестах европейских фермеров, выступающих против нахлынувших в Европу украинских экспортеров. По его словам, криминальной Украине с нищим населением «не светит» европейское будущее.

До этого Небензя заявил, что Евросоюз вновь попал в подчинение Вашингтону, забыв, что именно США и Великобритания всегда были главными выгодоприобретателями любого европейского конфликта, для чего и разжигали конфликты между странами региона.

23 февраля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя и его первый заместитель Дмитрий Полянский ушли с заседания Совбеза ООН по Украине, не дожидаясь его окончания.

Ранее Небензя рассказал, как мог завершиться конфликт в Донбассе.

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