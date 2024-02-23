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Венгрия заблокировала заявление Евросоюза о годовщине конфликта на Украине

Bloomberg: Венгрия заблокировала заявление ЕС о годовщине конфликта на Украине

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Global Look Press

Венгрия наложила вето на подписание совместного заявления стран ЕС по случаю второй годовщины боевых действий на Украине. Об этом сообщает Bloomberg, не уточнив причины блокировки.

В связи с этим заявление Евросоюза не было обнародовано. Вместо этого было опубликовано заявление главы Евросовета Шарля Мишеля, председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен и председателя ЕП Роберты Метсолы.

23 февраля сообщалось, что Урсула фон дер Ляйен посетит Киев 24 февраля. Об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за последний год не все поставки военной помощи от Запада поступали на Украину вовремя и в обещанном объеме.

До этого сообщалось, что Евросоюз продолжит оказывать Украине финансовую поддержку и помощь по вступлению в содружество.

Также ВСУ пожаловались на катастрофическую нехватку боеприпасов и заявили о потере боевого духа.

Ранее Украина запросила у Грузии инженерную технику.

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