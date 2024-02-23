В Армении сообщили о возможном визите Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время посетит Армению. Об этом сообщает армянский телеканал Factor TV.

По информации источника, визит украинского президента состоится в марте, но точная дата пока не подтверждена.

«Через несколько дней вы сами услышите новость и будете знать, что произойдет. Со своей стороны скажу, что Украина готова поддержать Армению. В любом случае наша страна сделает все для урегулирования и стабилизации региона», — заявил поверенный в делах Украины в Армении Валерий Лобач.

23 февраля Зеленский заявил, что за последний год не все поставки военной помощи от Запада поступали на Украину вовремя и в обещанном объеме.

В этот же день американское издание Responsible Statecraft писало, что Киев должен провести переговоры с Москвой, пока Украина еще существует.

До этого Зеленский заявил о подготовке нового контрнаступления ВСУ в Черном море.

Ранее сообщалось, что Зеленский снялся в новом сериале Netflix.