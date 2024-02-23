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Небензя и Полянский ушли с заседания ООН по Украине

Небензя и Полянский покинули заседание Генассамблеи ООН по территориям Украины

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Eduardo Munoz/Reuters

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя и его первый заместитель Дмитрий Полянский не стали ожидать завершения заседания Генассамблеи ООН по территориям Украины, которые именуются «оккупированными». Как сообщает РИА Новости, дипломаты покинули мероприятие вскоре после выступления российского постпреда.

В своей речи Небензя заявил, что «оккупированных территорий» Украины не существует. По его словам, такая характеристика от ООН некорректна и правильно называть ДНР, ЛНР и Крым новыми территориями России.

По мнению дипломата, власти Украины негативно относятся к жителям этих регионов. Небензя выразил уверенность, что Киев проводил «политику истребления собственного населения» с 2014 года, имея в виду АТО — операцию Украины с участием военных на территориях тогда еще самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

После выступления Небензи на месте российской делегации остался только один представитель — эксперт от постпредства страны. Мероприятие проводится ежегодно с 2014 года, когда Крым вошел в состав России.

О статусе Крыма в составе России представители страны в ООН заявляли неоднократно. В 2016 году с похожей формулировкой выступал бывший постпред России при ООН Виталий Чуркин.

На консультациях Совбеза ООН он заверил, что референдум на территории полуострова и его результаты — решенный вопрос, и возвращаться к нему не будут.

Ранее Небензя рассказал, как мог завершиться конфликт в Донбассе.

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