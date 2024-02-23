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Бундестаг проголосовал за легализацию каннабиса

В бундестаге приняли законопроект о частичной легализации каннабиса в Германии

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Depositphotos

Бундестаг принял законопроект, направленный на частичную легализацию потребления каннабиса в Германии. Сообщение об этом передает РИА Новости, ссылаясь на прямую трансляцию на сайте немецкого парламента.

Отмечается, что за законопроект выступили 407 депутатов, против — 226, еще четверо воздержались. Далее инициатива будет вынесена на голосование в бундесрат.

26 октября 2022 года правительство Германии опубликовало проект по легализации употребления каннабиса для дальнейшего внесения на рассмотрение в Еврокомиссию, в документе перечислены условия и ограничения.

Позже министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах представил обновленный план правительства по легализации каннабиса, измененный по итогам многомесячных консультаций с Еврокомиссией.

Ранее министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах помог стабилизировать кровообращение делегату на партийном съезде Социал-демократической партии Германии, когда тому стало плохо.

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