Канада ввела новые санкции против России

Канада ввела новые санкции в отношении 153 юридических лиц и десяти физических лиц из Российской Федерации. Об этом сообщается на сайте канадского правительства.

В санкционный список Канады внесены помощник президента России Игорь Левитин и глава Федерации шахмат России Андрей Филатов. В перечень также включены предприниматели Леонид Левитин, Андрей Филатов, Никита Мишин, Андрей Молчанов, Андрей Бокарев, Константин Хамлай, Сергей и Николай Саркисовы, Владимир Павлов.

Кроме того, под рестрикции Канады попали концерн «Алмаз-Антей», компания «Русские Вертолетные Системы», опытно-конструкторское бюро (ОКБ) «Аэрокосмические системы», Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина, ДОСААФ России, военно-патриотический парк «Патриот».

23 февраля президент США Джо Байден объявил о введении более 500 новых санкций против Российской Федерации.

В этот же день Европейский союз принял 13-й пакет антироссийских санкций.

Ранее Путин назвал санкции против России безумными и бездумными.