Евросоюз ввел санкции против членов правительства Херсонской области

Европейский союз ввел санкции против главы и заместителя председателя правительства, а также ряда министров Херсонской области России. Это указано в официальном журнале союза.

В списке указываются глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко и заместитель председателя правительства региона Семен Машкауцан.

Также Евросоюз включил в 13-й пакет антироссийских санкций общероссийское движение детей и молодежи «Движение Первых».

23 февраля ЕС ввел санкции против губернаторов российский регионов. В список попали глава Белгородской области Вячеслав Гладков, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова. Кроме того, Европейский союз ввел санкции против председателя Народного Совета Донецкой народной республики (ДНР) Артема Жоги.

Ранее Путин назвал санкции против России безумными и бездумными.