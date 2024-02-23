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Евросоюз ввел санкции против членов правительства Херсонской области

ЕС ввел санкции против главы и зампредседателя правительства Херсонской области

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Octav Ganea/Inquam Photos/Reuters

Европейский союз ввел санкции против главы и заместителя председателя правительства, а также ряда министров Херсонской области России. Это указано в официальном журнале союза.

В списке указываются глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко и заместитель председателя правительства региона Семен Машкауцан.

Также Евросоюз включил в 13-й пакет антироссийских санкций общероссийское движение детей и молодежи «Движение Первых».

23 февраля ЕС ввел санкции против губернаторов российский регионов. В список попали глава Белгородской области Вячеслав Гладков, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова. Кроме того, Европейский союз ввел санкции против председателя Народного Совета Донецкой народной республики (ДНР) Артема Жоги.

Ранее Путин назвал санкции против России безумными и бездумными.

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