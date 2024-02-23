Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

ЕС ввел санкции против Гладкова

Евросоюз ввел санкции против губернатора Белгородской области Гладкова

close
100%
РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков включен в 13-й пакет антироссийских санкций Евросоюза. Это следует из информации, опубликованной в «Официальном журнале ЕС».

23 февраля министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении 63 компаний из Российской Федерации, двух из Киргизии, восьми из Китая.

Также Евросоюз ввел санкции против губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Кроме того, Европейский союз ввел санкции против председателя Народного Совета Донецкой народной республики (ДНР) Артема Жоги. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова также официально попала в санкционный список Евросоюза.

Великобритания вошла в список стран-партнеров Евросоюза по 13-му пакету антироссийских санкций. В частности Лондон поддержал запрет на импорт чугуна и стали из России.

Ранее сообщалось, что Россия в ответ на санкции ЕС расширила список граждан, которым запрещен въезд в страну.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами