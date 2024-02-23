ЕС ввел санкции против Гладкова

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков включен в 13-й пакет антироссийских санкций Евросоюза. Это следует из информации, опубликованной в «Официальном журнале ЕС».

23 февраля министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении 63 компаний из Российской Федерации, двух из Киргизии, восьми из Китая.

Также Евросоюз ввел санкции против губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Кроме того, Европейский союз ввел санкции против председателя Народного Совета Донецкой народной республики (ДНР) Артема Жоги. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова также официально попала в санкционный список Евросоюза.

Великобритания вошла в список стран-партнеров Евросоюза по 13-му пакету антироссийских санкций. В частности Лондон поддержал запрет на импорт чугуна и стали из России.

Ранее сообщалось, что Россия в ответ на санкции ЕС расширила список граждан, которым запрещен въезд в страну.