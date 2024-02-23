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Зеленский встретился с премьером Дании Фредериксен в Львове

«Страна.ua»: Зеленский и датский премьер Фредериксен встретились в Львове

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в город Львов с рабочим визитом. Здесь глава государства встретился с датским премьер-министром Метте Фредериксен, сообщается в Telegram-канале местного издания «Страна.ua».

Журналисты рассказали, что украинский лидер и глава правительства Дании вместе посетили Марсово поле. Последнее находится на Лычаковском кладбище, уточняется в материале.

«Они <...> почтили память павших военных», — говорится в публикации.

22 февраля министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен и премьер-министр королевства Метте Фредериксен провели совместную конференцию, в ходе которой заявили о подписании Копенгагеном и Киевом двустороннего соглашения по гарантиям безопасности. Договор рассчитан на 10 лет, уточнили представители датского правительства.

Тогда же глава кабинета министров страны сообщила, что Копенгаген согласился выделить Киеву дополнительное финансирование. Речь идет о предоставлении военной помощи в размере 1,7 млрд датских крон ($245,4 млн), уточнялось в материале Reuters.

Ранее Зеленский опубликовал видео про обучение украинских летчиков управлению истребителями F-16 в Дании.

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