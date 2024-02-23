В Испании заявили о причастности властей к подделке документов перебежчика Кузьминова

Поддельными документами пилота-перебежчика из России Максима Кузьминова снабдили сами власти Испании. Об этом написала испанская газета Pais.

«Резиденция премьера Испании предоставила ему фальшивые документы, но не защиту», — сказано в сообщении издания. При этом о каких документах идет речь, не уточняется.

До этого другая испанская газета сообщала, что Кузьминов скрывался под именем Игорь Шевченко.

19 февраля Кузьминова нашли в Испании. Перебежчик получил шесть огнестрельных ранений, а потом по нему проехала машина.

Кузьминов в 2023 году угнал российский военный вертолет Ми-8 с аэродрома в Курске и перелетел на нем в Харьковскую область. В октябре 2023 года неназванные офицеры российской военной разведки заявляли, что в отношении летчика «уже получен приказ».

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал судьбу пилота Кузьминова.