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Совет ЕС официально утвердил 13-й пакет санкций против России

В 13-й пакет санкций ЕС вошли компании из Индии, Китая, Казахстана и Турции

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Matt Dunham/AP

Совет ЕС официально утвердил 13-й пакет санкций против России. Об этом говорится в заявлении совета ЕС.

В новый пакет вошли 194 физических и юридических лица. Также в тексте указано, что в этот раз санкции направлены на «ограничение доступа» РФ к компонентам для беспилотных летательных аппаратов.

Также в 13-й пакет антироссийских санкций вошли компании из Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции. ЕС включил в 13-й пакет санкций 27 организаций за якобы поддержку военно-промышленного комплекса России.

22 февраля Лондон расширил антироссийские санкции, внеся в перечень руководителей несколько крупных российских компаний.

Ограничительные меры были введены в отношении руководства УГМК, АЛРОСА и НОВАТЭК. В списке также оказались компании из Китая, Белоруссии, Турции и ОАЭ.

Ранее Китай обещал принять меры по защите своих компаний от санкций.

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