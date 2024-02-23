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Украинцы пошли на отчаяные меры на границе с Польшей

«Апостроф»: украинцы везут сгоревшую сельхозтехнику на границу с Польшей

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Grzegorz Celejewski/Agencja Wyborcza.pl/Reuters

Украинцы везут сгоревшую сельхозтехнику на границу с Польшей в качестве жеста отчаяния в связи с блокадой на границе не только сельхозпродукции, но и других перевозок. Об этом сообщает украинское издание «Апостроф» со ссылкой на соцсети.

Украинский водитель Александр Климов опубликовал в социальной сети TikTok видео с тралами, на которых они везут сгоревшие грузовики и тракторы — по словам водителя, это техника, которая находилась в «зоне боевых действий». Украинцы везут сгоревшую технику к контрольно-пропускному пункту «Дрогичин — Угринов».

Водитель Климов на видео возмущается из-за недовольства польских фермеров.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск отказался встречаться с Владимиром Зеленским на границе между Украиной и Польшей по проблеме ее блокады и протестов польских фермеров.

Протесты польских фермеров возобновились с конца января, когда они перекрыли автостраду, ведущую с Украины в Варшаву, с помощью сотен тракторов.

Ранее польский чиновник выдвинул Украине ультиматум по ситуации на границе.

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