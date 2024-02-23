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США не диктуют союзникам, какое оружие поставлять на Украину

Нуланд: США не запрещают передачу союзниками вооружений на Украину

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Efrem Lukatsky/AP

Соединенные Штаты не запрещают своим союзникам поставки того или иного вооружения на Украину. Об этом заявила заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд, сообщает ТАСС.

Говоря о возможной передаче Киеву ракет ATACMS повышенной дальности, Нуланд пояснила, что ей «ничего не известно о том, чтобы США препятствовали передаче союзниками вооружений Украине».

При этом заместитель госсекретаря отказалась комментировать выбор целей для нанесения ударов со стороны Вооруженных сил Украины и отказалась говорить о том, дают ли США какие-либо советы или указания на этот счет.

Заявления были сделаны в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

22 февраля Нуланд также заявила, что Вашингтон выступает против паузы «или фальшивого мира» на Украине.

В тот же день координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби объявил, что США допускают возможность поставки Украине ракет ATACMS увеличенной дальности.

Ранее российский посол назвал власти Украины ширмой для планов НАТО.

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