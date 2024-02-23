США не диктуют союзникам, какое оружие поставлять на Украину

Соединенные Штаты не запрещают своим союзникам поставки того или иного вооружения на Украину. Об этом заявила заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд, сообщает ТАСС.

Говоря о возможной передаче Киеву ракет ATACMS повышенной дальности, Нуланд пояснила, что ей «ничего не известно о том, чтобы США препятствовали передаче союзниками вооружений Украине».

При этом заместитель госсекретаря отказалась комментировать выбор целей для нанесения ударов со стороны Вооруженных сил Украины и отказалась говорить о том, дают ли США какие-либо советы или указания на этот счет.

Заявления были сделаны в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

22 февраля Нуланд также заявила, что Вашингтон выступает против паузы «или фальшивого мира» на Украине.

В тот же день координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби объявил, что США допускают возможность поставки Украине ракет ATACMS увеличенной дальности.

Ранее российский посол назвал власти Украины ширмой для планов НАТО.