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Байден встретился с Навальной

Байден принял в Белом доме Юлию и Дарью Навальных

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Leah Millis/Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден принял в Белом доме Юлию и Дарью Навальных. Об этом сообщается в официальном аккаунте американского президента в соцсети X.

Американский президент выразил им соболезнование в связи со смертью Алексея Навального. Кроме того, Джо Байден в ходе встречи анонсировал введение нового пакета санкций «в ответ на смерть Навального», а также в связи с украинским кризисом.

По словам пресс-службы американского президента, о новом пакете санкций будет объявлено в пятницу, 23 февраля.

До этого было подсчитано, сколько санкций ввели против России с 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине.

Из суммы в 15 628 санкций больше всего антироссийских ограничений применили США. С начала СВО Вашингтон ввел около 3,5 тыс. ограничительных мер. На втором месте Швейцария с 2377 санкциями. Тройку замыкает Канада с 2087 ограничениями.

Ранее евродепутаты начали переговоры о 14-м пакете рестрикций против РФ.

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