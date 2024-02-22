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В МВФ предупредили о рисках от конфискации российских активов

МВФ: конфискация активов России несет риски для международной валютной системы

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Yuri Gripas/Reuters

Конфискация Западом суверенных российских активов несет риски для международной валютной системы. Об этом заявила директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак, пишет РИА Новости.

«Риски включают возможность судебного разбирательства, ответные меры и угрозы для международной валютной системы», — заявила она.

По ее словам, любые подобные действия со стороны Запада должны иметь «достаточные юридические основы» в случае решения об их реализации.

Помимо этого, Козак отметила, что Россия демонстрирует удивительный экономический рост в условиях международных санкций.

До этого посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что в ответ на конфискацию активов со стороны Канады примет меры с учетом суверенных интересов.

Дипломат предупредил канадские власти о том, что они впервые в истории создали прецедент незаконного отъема иностранных частных активов с правом их передачи другим странам — это может сыграть злую шутку с доверием к Канаде со стороны других стран.

Ранее эксперты международного права одобрили арест замороженных российских активов.

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